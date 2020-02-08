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özgüvenlerini artırıyor

Dil öğrenmek özgüvenlerini artırıyor
Giriş Tarihi: 8.2.2020

Yabancı dilin önemi uzun yıllardır biliniyor. Bir yabancı dille ne kadar erken tanışılırsa başarı da o oranda artıyor. Araştırmalar da gösteriyor ki, erken yaşta yabancı dil eğitimine başlayan çocuklar ile sonradan öğrenmeye çalışan çocuklar arasında büyük ölçüde öğrenme ve kavrama farkları görülüyor. Erken yaşta dil öğrenen çocuklar psikolojik açıdan da yaşıtlarına göre daha olgun, ilerdeki eğitim hayatında da daha başarılı oluyor. Peki bu durum hayatta nasıl bir avantaj sağlıyor? Öncelikle çocukların farklı bakış açıları yakalamaları dil bilmenin ilk faydaları arasında yer alıyor. Çocuklara sunulan ikinci dili, bir bütünsellik içinde bakarak benimser ve algılarlar. Araştırmalar gösteriyor ki yabancı dil öğrenmek çocukların diğer ders ve sınavlarda daha başarılı olmalarını sağlıyor. Yabancı dil çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini de geliştiriyor.

KÜLTÜRLERİ DE GELİŞİYOR
Dil öğrenmek özgüvenlerinin artmasını da sağlıyor. Farklı dilde konuşan bir insanı anlamak, o kişilerle konuşabilmek, o dilde şarkılar söylemek, çocuğun özgüveni üzerinde çok önemli ve olumlu etki yaratır. Çocuklar daha geniş bir kültür anlayışına sahip olur. Doğru kişilerle ve metotlarla öğretildiği takdirde çocuk ana dili gibi konuşan bir kişinin gramer hakimiyeti ve aksanına sahip olur.


KONUŞMAKTAN ÇEKİNMEZLER

Yetişkinlerin yaşadığı "anlıyorum ama konuşamıyorum" sendromunu çocuklar pek yaşamazlar. Zira utanmayı henüz bilmiyorlardır. Bu da onların yabancı dil öğrenme ve konuşma konusunda daha cesaretli olmalarını sağlar.

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