‘FETÖ borsası’na dev operasyon

Kamuoyunda ‘FETÖ Borsası’ ismiyle anılan ve liderliklerini Serkan Kurtuluş ve Deniz Camgöz’ün yaptığı ileri sürülen suç örgütünün çökertilmesi için düğmeye basan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 196 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Kamuoyunda 'FETÖ Borsası' ismiyle anılan ve liderliklerini Serkan Kurtuluş ve Deniz Camgöz'ün yaptığı ileri sürülen suç örgütünün çökertilmesi için düğmeye basan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 196 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

ADRESLERE BASKIN

Kasten insan öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet, mala zarar verme ve tehdit suçları kapsamında yürütülen soruşturmaların ardından Serkan Kurtuluş'un yöneticisi olduğu iddia edilen örgütle bağlantısı tespit edilen 143 şüpheliyle ilgili 132 adrese yönelik, Deniz Camgöz'ün yöneticisi olduğu iddia edilen örgütle bağlantısı tespit edilen ise 53 şüpheliyle ilgili 33 adrese yönelik çıkarılan arama, yakalama ve el koyma kararlarına istinaden 196 şüphelinin gözaltına alınması için gerekli talimatlar verilerek eş zamanlı operasyon başlatıldı. 115 kişi gözaltına alındı.

ŞENOL KANTÜRK