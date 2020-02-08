Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki: Türk milleti haddini bildirecektir

Gelen son dakika haberine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek, bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Altun, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara ilişkin, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı malum ifadeleri en sert biçimde kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Altun, şehitlerin aziz ruhlarını incitecek bu tür açıklamaların, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebileceğini belirtti.

"TÜRKİYE, MAVİ VATAN'IN KİMSEYE PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEKTİR"

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk olmayan muhatapları karşısında misafirliğe gidince şımarıklık yapmaya başlayan çocuklar gibi davranan bu zatın, Kıbrıs Türkü'nün ve kahraman askerlerimizin canları pahasına korudukları o koltukta oturmayı hak etmediği ortadadır. Kimsenin bir karış toprağında gözü olmayan Türkiye Cumhuriyeti, ne yüzlerce yıllık Türk vatanı olan Kıbrıs'ın, ne de Mavi Vatan'ın kimseye peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyecektir. Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek, bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir."