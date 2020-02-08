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MSB'den flaş açıklama: Gerekli karşılık verilmekte

MSB'den flaş açıklama: Gerekli karşılık verilmekte

08.02.2020, 14:34

, Harekatı bölgesinin batı ve doğusundan yapılan taciz atışlarına gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019'da yapılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Bölgesi'nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü PKK/YPG varlığı devam etmekte, bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışları sürmektedir. Tacizlere gerekli karşılık verilmektedir" denildi.
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