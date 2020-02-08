Ölüm bileti

İstanbul’da yaşanan uçak kazasının şoku sürerken, hayatını kaybeden isimlerden Alev Gençoğlu ile ilgili acı bir gerçek de ortaya çıktı. İzmir’e tedavi için gelen Gençoğlu’nun, işleri erken bitince biletini değiştirip düşen uçağa bindiği öğrenildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kaza-sında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerden Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un cenazeleri öğle saatle-rinde yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Zehra Bilgi Koçar'ın cena-zesi de eşi Gökhan Koçar tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ Malkara'ya götürülmüştü.

TEDAVİ İÇİN GELMİŞTİ

Korkunç kazada hayatını kay-beden Alev Gençoğlu'nun cenazesi Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Cami'nde öğle namazından sonra düzenlenen cenaze töreniyle Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Uçak kazasında hayatını kaybeden 59 yaşındaki Gençoğlu'nun, arkadaş tavsiyesi ile boyun fıtığı tedavisi için İzmir'e günü bir-lik sabah saatlerinde geldiği ve tedavisinin uzun süreceği düşüncesi ile akşam saat 21.00 uçağına dönüş bileti aldığı öğrenildi.

SAATİNİ ÖNE ÇEKMİŞ

Ancak Gençoğlu'nun işlemlerinin ve MR çekimlerinin erken bit-mesi sebebi ile Adnan Menderes Havalimanı'na gelerek bileti farkı verip uçuş saatini değiştirdiği ve rötarlı kalkan 16.40 uçağı-na bilet aldığı ortaya çıktı. Adeta bilme-den kendi ecelini hazırla-yan talihsiz kadının ağabeyi Hakan Gençoğlu, "O bir melekti, meleğimiz canımız gitti. Ecel çekti biletini değiştirdi. Böylece ölüme gitti" diye konuştu.

BOZKURT İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Songül Bozkurt'un (29) İstanbul'a bir arkadaşıyla görüşmek üzere gittiği ortaya çıktı. İzmir'de oturan Bozkurt'un bekar olduğu ve hem yurt içine hem de yurt dışına sık sık seyahat ettiği öğrenildi. Bozkurt'un cenazesinin hava yoluyla İzmir'e getirileceği ve ABD'de yaşayan ağabeylerinin gelmesinin ardından burada toprağa verileceği bildirildi.





'GÜZEL KIZANIM HADİ KALK'

Uçak kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Tekirdağlı diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenaze töreninde de hüzün hakimdi. Koçar'ın cenazesi Malkara Yeni Mahalle'deki baba ocağına getirildiği sırada duygulu anlar yaşandı. Anne Zülfiye Bilgi, "Güzel kızanım benim, canım benim, küçücük kızanım benim. Hadi kalk kızanım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.



UÇAK PARÇALANARAK KALDIRILACAK

3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının ekipler tarafından kaldırılması bekleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda enkazın bulunduğu alana gelen iş makineleri uçağın enkazını kaldıracak vincin alana gelebilmesi için getirilen topraklarla yolu düzeltti.

VALİZLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

Düşen uçağın enkazından toplanan valiz ve kişisel eşyalar, havalimanının terminal binasına getirildi. Valiz ve kişisel eşyalar, havalimanı içindeki kayıp eşya ofisinden sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Kişisel eşya ve valizlerini almak isteyen yolcuların hava yolu şirketiyle bağlantı kurmaları istendi.

FATİH ŞENDİL