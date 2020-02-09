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Başkan Erdoğan, Esayan'ı evinde ziyaret etti

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan'ı evinde ziyaret etti

09.02.2020, 18:40

Türkiye Cumhurbaşkanı , Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti. Esayan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti.

Esayan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

AA

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