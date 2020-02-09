Başkan’dan gençlere müjde

Başkan Erdoğan, gençlere ve tüm sporculara müjde verdi. Burhan Felek Spor Tesisleri’nin açılışında tesisin 7 gün ve 24 saat hizmet vereceğini söyleyen Erdoğan, “Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerinde de başlatıyoruz” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı. Burada gençlere ve sporculara müjdeler veren Erdoğan, özetle şunları söyledi: Burası İstanbul'un en köklü spor tesislerinden biridir. Bu tesisten nice sporcu yetişmiştir. Bizde futbol oynadığımız dönemde burada maçlara çıkıyorduk. Tesisimiz 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistine sahiptir. Bünyesinde halter ve kondüsyon salonu var. Buradan tüm gençlere müjde vermek isterim. Burhan Felek 7 gün 24 saat hizmet verecek. Böylece okula ve işe gidenler de kullanabilecek. Bu tesisleri çürüyüp gitsin diye yapmıyoruz. Milletimiz bu tesisleri kullansın istiyoruz.

YÜZDE 100 BURS İMKANI

Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Spor tesislerine eski parayla 9,5 katrilyon yatırım yaptık. Bu tesislerle lisanslı sporcu sayısında patlama oldu. 9 buçuk milyon lisanslı sporcu bulunuyor ülkemizde. Artık gençlerimiz okul mu spor mu ikilemi arasında kalmayacak. Sporcularımız anlaşmalı 28 vakıf okulunda yüzde 100 burslu okuyacak.

YÜZME HAVUZLARI 24 SAAT AÇIK

Sportif imkanları herkes için ulaşılabilir yapma gayretindeyiz. Burada tüm vatandaşları spor yapmaya devam ediyoruz. Avrupa'nın en genç ve dinamik nüfusuna sahibiz. Yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir köşesine 10 bin pota yerleştiriyoruz. 3 gün önce imza attım. Bu sahalarda ter döken evlatlarımız arasından yeni şampiyonlar çıkacak. Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızdan büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz. Yüzme havuzları 24 saat açık olacak. 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz.





SHANE LARKIN'E FORMA HEDİYE ETTİ

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin'e forma hediye etti. Erdoğan, "Larkin ile artık 12 Dev Adamımız sahaya daha güçlü çıkacak" dedi.

Başkan Erdoğan, Shane Larkin'e milli formasını verdi