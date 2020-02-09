'Çığ felaketini depremler tetikledi'

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Van Bahçesaray’da 41 kişinin ölümüne yol açan çığ Van’da yine çığ düştü , felaketlerinin, aynı dönemde bölgede yaşanan depremlerle tetiklendiğini dile getirdi.

Van Bahçesaray'da 4 ve 5 Şubat'ta meydana gelen ve toplam 41 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan çığ felaketleriyle ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den ilginç bir değerlendirme geldi. Sözbilir, çığ felaketlerini Van Gölü çevresi ve Elazığ'da meydana gelen depremlerin tetiklediğini iddia etti.

KAR TABAKALARI...

Bahçesaray'ın kuzeyinde 1-5 Şubat tarihleri arasında 10 civarında deprem olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sözbilir, "Ocak sonu ve Şubat başında yaşanan depremlerin çığ hareketini tetiklediği anlaşılmaktadır" dedi. Kar yağışlarında yüksek eğimli yamaçlarda harekete duyarlı kar tabakaları oluştuğunu ifade eden Sözbilir, "Her kar tabakasının üst yüzeyi bir sonraki kar yağışından önce atmosfere açık olduğundan belirli bir sertliğe ve pürüzlü bir yüzeye erişir. Yeniden kar yağışıyla birbirinden farklı özelliğe sahip kar tabakaları üst üste yığılır. Böylece birbirinden farklı özellik ve eğimde olan bu kar tabakaları doğal veya yapay nedenlerle uyarıldıklarında tetiklenir ve yamaçtan aşağı doğru harekete geçer.



Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir

AYNI ZAMAN DİLİMİ

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ hareketinin oluştuğu zaman dilimlerinde bölgede gelişen depremler, çığ hareketlerini uyarmış olabilir" dedi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tüm Türkiye'yi yasa boğan çığ felaketlerinin ardından dün de Çatak ilçesinde saat 11.00'de çığ düştü. İlçe merkezine 10 km uzaklıktaki Van-Çatak karayolu üzerindeki Elmacı bölgesine çığ düştüğü açıklanırken, Van Valiliği, yolun trafiğe kapalı olması dolayısıyla herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadığını duyurdu.

FATİH ŞENDİL