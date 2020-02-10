ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye gelecek

İdib'de yükselen tansiyon sadece Rusya ile değil Amerika Birleşik Devletleri ile de masada. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey çarşamba günü Türkiye'ye geliyor.

Washington yönetimi İdlib'deki süreci yakından takip ediyor, Türkiye ile diplomasi trafiğini sürdürüyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey çarşamba günü Türkiye'ye gelecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile James Jeffrey başkanlığındaki ABD heyeti görüşme yapacak. Jeffrey'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de biraraya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde İdlib'deki son durum ve atılan adımlar masada olacak.