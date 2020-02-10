Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik İdlib açıklaması: çekilme söz konusu değil

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği hain saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik, rejim güçlerinin saldırısının ardından, "Gözlem noktalarımız görevlerine kararlılıkla devam edecektir." dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 17.30'da başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği hain saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

MSB gereken bilgileri açıklayacak. Gelişmeler takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili bütün kurumlara talimat verdi. İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki statünün korunmasına Türkiye bağlıdır.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI



Saldırıyı gerçekleştiren hedefler ateş altına alındı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Kararlılık üst düzeyde, gözlem noktalarımız çekilmeyecek.

Göçe engel olmak amacıyla TSK üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. İdlib'de gözlem noktalarının görevi rapor etmek ve gözlem etmektir. Astana ve Soçi çerçevesinde meşru bir yapı olarak bulunmaktadır.

Rejim'in sistemli şekilde saldırıları söz konusudur. Hedefler ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Karşı tarafa verilen zayiat kat ve kat fazladır. Silahlı kuvvetlerimiz gereken bilgileri açıklayacak. Gelişmeler yakın bir şekilde takip ediliyor. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları vermiştir.

TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI TAMDIR

İdlib'de rejim şu ana kadar yapılan bütün mutakabatlara karşı gelmiş, İdilib'de insanı felakete neden olmuştur. Türkiye'nin kararlığı tamdır. Gözlem noktalarımız görevine kararlılıkla devam edecektir. Türkiye'nin gözlem noktalarından çekilmesi söz konusu değildir. Bu noktalara takviyeler gerçekleştirilmiştir. TSK kendisine karşı yapılan her saldırıya misliyle karşılık verecektir. Bunun için her türlü kapasiteye ve teçhizata sahiptir.

Sınırlarımızın içine doğru, Hatay'a doğru syapılan atışları bu saldırganlığı hepimiz hatırlıyor. Terör örgütleri sınırmıza geldiği zaman bizim insanımız zarar görmektedir.

Sınırlarımızı korumamız son derece elzemdir. Buna karşıo çıkanlar bundan bihaberdardır. 30 km derinlik yaratılması Türkiye'nin sınır güvenliği açısından zorunludur.

Bugün de TSK bu görevine devam ediyor. Burada Türkiye herhangi bir şekilde yeni tavır almayacak, pozisyonun kararlılıkla sürdürecektir. Kimsenin toprağında gözümüz olmadığımı,, amacımızın sınır güvenliğimizi sağlamak olduğu ve terörle mücadele olmak olduğu defalarca anlatılmıştır.

Soğukta herhangi bir vatandaşımız sıkınıtlı bir durumla karşılaşması durumda valiğe başvurmasını istiyoruz. Diyarbakır'da HDP'nin çocukları kaçırmasına yönelik eylemlere katılan ailerimizi 160. güne geldi. Onlara sevgilerimizi yolluyoruz.

Libya konusundaki hassasiyetlerimizin de altını çiziyoruz. Hafter'e bağlı ordular Berlin Konferansı'ndan sonra saldırgan eylemleri devam ediyor. Bazı ülkelerin Hafter'e silah göndermeye devam etmesi buradaki siyasi süreci baltalamaktadır.

Dünya Suriye meslesindeki kaos yüzünden tüm insanlığı etkileyen bir durumla karşı kaşıya. Linya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesine müsade edilmemelidir.

ELAZIĞ DEPREMİ

Elazığ'da yaraların sarılmasına ilişkin İçişleri Bakanımız, Aile Bakanımız çalışmlarına devam ediyor. Halen oradan ayrılmadılar. Türkiye depremden sonra bir de Van'da çığ felaketi yaşadı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile görüşmesi her zman mümkündür. Geçtiğimiz günlerde de bir görüşme yapıldı. Gelen heyetle bugün ikinci bir görüşme yapıldı, henüz somut bir sonuç ortaya çıkmadı. Ancak Türkiye'nin bu konuda kararı nettir. Rejimin belirli bir bölgeye kadar çekilene kadar kararlığımız sürecektir. Rejim ihlal ettiği çizgiden çekilene sahada sükuneti sağlayana dek bu bölgede faaliyetimiz devam edecek.

SORU - CEVAP



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi her zaman mümkün. Gelişmelere göre geçtiğimiz günlerde de sayın Cumhurbaşkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerle görüşmeler devam ediyor. Rus heyetle görüşmede henüz netice yok. Şundan hiçbir kuşku yoktur, rejim bahsettiğimiz yere çekilinceye kadar TSK bu çekilmeyi sağlamak için gereken çalışmayı yapacaktır. Kararlılık rejimin o çizgiye çekilmesidir. Rejimin yaptığı şeyin ne olduğunu biliyoruz. Rejimin kendisi terör örgütleriyle işbirliği içerisindedir.

Güvenlik takibi sürekli ve kesintisiz bir şekilde yapılmaktadır. Şu anda gönderdiğimiz takviyeler esasında rejimin ihlal ettiği sınırların gerisine çekilmesi için bir operasyondur.

Türkiye yapılan bu saldırılar çerçevesinde NATO ile istişare ediyor. Bundan sonra da sürecektir. Tabii ki genel olarak söylüyorum, NATO'nun teröre karşı mücadelesinde Türkiye'nin yanında olması beklentimizdir. Türkiye bütün bir NATO'nun güney sınırını korurken bu mücadeleyi tek başına vermiştir. NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma içerisinde olması gerekiyor.

Yeni bir durum var. Rejimin saldırısı karşısında verilen bir durum var. Gözlem sahalarımıza yaklaşan belli bir ateş hattına giren rejim unsurları düşman unsuru kabul ediliyor. Bunu başlatan rejimdir. Tezkerenin içeriği açısından değerlendirmeyi kurumlar yapar. Şimdiye kadar verilen yetkiler oradaki varlığımuızın meşrutiyetinin altını çizmiştir.