Bakan Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamaları ile ilgili, "Böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Slovenyalı mevkidaşı Miroslav Cerar ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'deki durum ve Rusya'dan gelen heyetle yapılan görüşmelerde bir yol üzerinde uzlaşı olup olmadığının sorulması üzerine, "Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı." karşılığını verdi.

Cumartesi günü Türk ve Rus heyetlerin görüşmelerinde karşılıklı öneriler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece görüş alışverişi olduğu ve öneriler paylaşıldığı için devamı konusunda teyitleşildi ve Rus heyeti Ürdün'e gitti. Döndüklerinde bugün saat 12.00 itibarıyla toplantılar başladı. Bakalım toplantılar neticesinde ne çıkacak. Rejim saldırganlığına devam ederse gereken tedbirleri alacağımızı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan değişik vesilelerle vurguladı."

Çavuşoğlu, Erdoğan'ın bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, kendisinin de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a ilettiğini kaydederek "Önemli olan burada ateşkesin sağlanması ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönmesinin sağlanmasıdır. Rejim saldırganlığını sürdürürken, bu kadar sivil ölürken ve evini terk ederken siyasi süreçten, Anayasa Komisyonundan bahsetmek mümkün değil." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, bugünkü toplantılar neticesinde mutabakat çıkmazsa Erdoğan ve Putin'in bir araya gelebileceğini söyledi.

"AKINCI KADAR DÜRÜST OLMAYAN SİYASETÇİYLE HİÇ ÇALIŞMADIM"

Çavuşoğlu'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçte, "Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanmasının korkunç olacağı" şeklindeki açıklamaları da soruldu.

Çavuşoğlu, Akıncı ile Kıbrıs müzakereleri konusunda iş birliği yaptığını belirterek Kıbrıs'ta bir çözüm için Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği, güvenliği ve garantisi konusunda Türkiye'nin tutumunun açık olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin bazı Batılı ülkelerde seçim malzemesi yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Sadece ben değil, KKTC'de de hiçbir Kıbrıs Türkü, bir gün KKTC'den bir siyasetçinin Türkiye'yi seçim malzemesi yapacağını hiçbir zaman düşünmemiştir. Rüyasında da görse inanmaz. Şimdi Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapmaya başladı." dedi.

"KIBRIS TÜRK HALKINA BÖYLE DÜRÜST OLMAYAN BİR SİYASETÇİ YAKIŞMIYOR"

Çavuşoğlu, Akıncı'nın konuştuğu konuların Türkiye ve KKTC'de hiç gündeme gelmediğini belirterek Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin olmazsa olmaz olduğunu, Türkiye'nin bunu Rumlara karşı savunduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye bağlanma gibi Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Bunlar Türkiye'de veya KKTC'de gündeme mi geldi de bunları konuşuyoruz. Biz Kıbrıs Türk halkının eşitliği diyoruz, o başka konuları malzeme ederek Türkiye'ye saldırmayı tercih ediyor. Biz müzakere sürecinde çok şey yaşadık.

Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım. Bunun örneklerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Harita konusunda Crans Montana'da (görüşmeler) biterken, daha sonra kendisinin dürüst olmayan davranışları ve sonuçları içerideki Başbakan dahil onlara söylememe konusundaki yalvarmaları dahil, dürüst olmayan çok şeylerini gördüm. Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor.

Türkiye ile ilişkileri kötüleştirmekten ne avantajı olabilir, nereye hizmet edebilir. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Seçim zamanında bizim KKTC'nin iç işleri karışmamız mümkün değil. Kıbrıs Türk halkı karar verecek.

Biz onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunanlara desteğimiz olacaktır. Akıncı durup dururken niye Türkiye'ye saldırıyor, Türkiye terörle mücadele ederken niye Türkiye düşmanlığı yapıyor, teröre destek veriyor. Bunları Kıbrıs Türk halkının çok iyi düşünmesi lazım."

"SLOVENYA, AB SÜRECİMİZE HER ZAMAN OBJEKTİF DESTEK VERMİŞTİR"

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişi yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, Cerar'ın yarın İstanbul'da Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına Eş Başkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu eşliğinde katılacağını ve bir iş forumu düzenleneceğini aktardı.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolar civarında bulunduğunu, bunun geliştirilebileceğini söyledi. İlk defa bir Türk firmasının Slovenya'da önemli bir altyapı projesinin ihalesini kazandığını hatırlatan Çavuşoğlu, Slovenya'daki projelere Türk firmalarının ilgi gösterdiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin savunma sanayisindeki iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini, bu konuda ve sosyal güvenlik konusunda müzakere edilen anlaşmaların imzalanması halinde bu alanlardaki ilişkilerin hukuki zemininin kuvvetlendirilmiş olacağını kaydetti.

"Slovenya, AB sürecimize her zaman objektif destek vermiştir. Bir uyarısı ya da eleştiri olduysa da dostane olmuştur." diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Bakan Türkiye'ye gelmeden önce Anadolu Ajansına verdiği mülakatta da ortaya hem bir vizyon koymuştur hem de dostane hatırlatmalarda bulunmuştur. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. 2021'in ikinci yarısında Slovenya'nın (AB) dönem başkanlığı başlayacak. Öncesinde şimdi Hırvatistan, arkasından Almanya ve Portekiz dönem başkanlığı yapacak. Arkasında Slovenya ile 4 dost ülkenin dönem başkanlığında mesafe katedeceğimiz alanlarda birlikte çalışırsak hem AB'nin hem Türkiye'nin yararına adımlar atmış olabiliriz."

"SLOVENYA İLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çavuşoğlu, Cerar'ı göç konusu ve İdlib'deki son durum, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatı hakkında bilgilendirdiğini, görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki dönemde dost Slovenya ile ilişkilerimizi geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Slovenya'nın bölgesel inisiyatiflere öncülük yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığını devralacağı Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Süreci ve dijital diplomasi gibi konularda tecrübe paylaşımı yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Slovenya'da bulunan mayından arındırma ve mayın kurbanlarının rehabilitasyonuna yönelik uluslararası merkeze Türkiye'nin desteğinin süreceğini, Ljubljana camisi ve İslam Kültür Merkezinin yapımına Türkiye'nin destek verdiğini, bunun kültürel ve tarihi bağların nişanesi olduğunu dile getirdi.