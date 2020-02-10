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'tan 'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı

10.02.2020, 16:37

, 'de rejim güçlerinin kalleş saldırısıyla şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Albayrak, "Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, barış ve huzuru korumak için bulundukları İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Berat Albayrak İdlib'de şehit düşen 5 askerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, barış ve huzuru korumak için bulundukları İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.

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