Kara kutu yurt dışında incelenecek

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağın kara kutusu yurt dışına gönderilecek. Komisyon, kayıtların incelenmesi için hem Almanya’ya hem de Fransa’ya yazı yazdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasını inceleyen komisyon, kara kutuyu yurt dışına göndermeye karar verdi. Komisyon, CDR ve FDR kayıtlarının incelenmesi için hem Almanya'ya hem de Fransa'ya yazı yazdı. 3 kişinin ölümü 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Pegasus kazasıyla ilgili bir yandan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma devam ederken, diğer yandan Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi, ABD Sivil Havacılık Otoritesi ile Boeing de ön rapor için çalışmalarını sürdürüyor.



TALEP EDİLDİ

Üç kurumu temsil eden yetkililerden oluşan komisyon, Almanya ve Fransa'nın Ulaşım Emniyeti İnceleme merkezlerine resmi yazıyla başvurdu. Komisyon, Pilot Kabini Ses Kaydedicisi (CDR) ile Uçuş Verileri Kaydedicisi'nin (FDR) bu ülkeler tarafından deşifre edilmesini talep etti.

BARIŞ ŞİMŞEK