Korona SARS’ı geçti

ÇİN'İN Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 814’e yükselirken, salgının yol açtığı can kaybı SARS’ı geride bıraktı.

ÇİN'İN Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Çin anakarasındaki 812, Hong Kong ve Filipinler'deki birer ölüm vakasıyla dünya genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 814'e ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, cumartesi günü 89 ölüm, 2 bin 656 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, ülke genelindeki toplam vaka sayısının ise 37 bin 198'e çıktığı bildirildi. Ölümlerin 780'i salgının ilk kez ortaya çıktığı Hubei eyaletinde yaşandı



774 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

SALGIN nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 814'e yükselmesiyle salgının yol açtığı can kaybı, SARS'ı geride bırakmış oldu. 2002-2003 yıllarında meydana gelen SARS virüsü kaynaklı salgında dünya genelinde 774 kişi hayatını kaybetmişti.



GEMİDEKİ VAKA SAYISI 70 OLDU

JAPONYA'DA karantina altına alınan gemideki 6 kişinin daha korona virüsü taşıdığının tespit edilmesiyle gemideki vaka sayısı 70'e yükseldi. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gemideki 6 kişinin daha korona virüsü taşıdığının tespit edildiği belirtildi. Daha önce yapılan tetkiklerde 64 kişinin enfekte olduğu anlaşılan gemide, son yapılan tahlillerde 6 kişinin daha enfekte olduğunun tespit edilmesi ile gemideki vaka sayısı 70'e yükseldi. Japonya'daki toplam vaka sayısı ise 95 oldu.