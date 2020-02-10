SURİYE'DE Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş (23), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehit için Hocazade Camii'nde düzenlenen törende şehidin kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutu öpüp, gözyaşı döktü. İl Müftüsü Celal Sürgeç,'in kıldırdığı cenaze namazından sonra şehit Ceyhun Taş, Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Şehit uzman onbaşı TAŞ toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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