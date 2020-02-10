Sınırda hareketli anlar! Komandolar Hatay'a sevk edildi

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde görevli kirpi ve zırhlılardan oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoy, Akçakale ilçesi ve Şanlıurfa kent merkezinden geçerek 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Hatay'a sevk edilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.



