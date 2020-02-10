TSK’dan İdlib çıkarması

İDLİB'DE tırmanan gerginliğin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye adeta çıkarma yaptı. Daha fazla sığınmacı akınına izin vermeyeceğini vurgulayan Türkiye, rejimin İdlib'e yaklaşmasıyla birlikte, bölgeye askeri sevkiyatı yoğunlaştırdı.

İDLİB'DE tırmanan gerginliğin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye adeta çıkarma yaptı. Esad rejimi ve destekçilerinin ateşkes kararlarına uymayarak, Çatışmasızlık Bölgesi İdlib'de saldırılarını artırması, yüz binlerce sivilin Türkiye sınırına doğru zorunlu göçüne sebep oluyor. Daha fazla sığınmacı akınına izin vermeyeceğini vurgulayan Türkiye, rejimin İdlib'e yaklaşmasıyla birlikte, bölgeye askeri sevkiyatı yoğunlaştırdı. Çeşitli birliklerden yola çıkan askeri araçlar güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde Reyhanlı'ya ulaştı. Araçlar, buradan da İdlib'de bulunan gözlem noktalarının olduğu bölgelere sevk ediliyor. Son 2 günde yaklaşık 500'e yakın aracın yer aldığı konvoy, bölgeden geçiş yaptı. 24 saat içinde 450 olmak üzere toplam bin araçlık silah ve mühimmat gitti. 4 binden fazla komando ve özel harekatçı sınırı geçti. Bu hafta başında bölgeye yaklaşık 400 araçlık intikal gerçekleştiren Türk ordusu, son 3 günde tank, top, obüs, zırhlı müdahale aracı, zırhlı personel taşıyıcı, sinyal karıştırıcı, elektronik harp sistemi ve çok namlulu roketatarların da aralarında bulunduğu yüzlerce araç sevki gerçekleştirdi.



REJİM ŞİMDİ DE MEZARLIKLARI YIKIYOR

SURİYE'DE Rusya ve İran'ın desteğiyle milyonlarca kişiyi evinden eden Beşşar Esad rejimi güçlerinin, sivillerin mezarlıklarını yıkan ve evlerini yakan görüntüleri ortaya çıktı. İdlib'de 15 bin nüfuslu Han es Sübl köyüne, halkı yerinden ettikten sonra giren rejim güçlerinin mezar taşlarına zarar verdikleri öğrenildi.