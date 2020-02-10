Ukrayna'daki FETÖ yapılanmasında Türkiye telaşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki FETÖ yapılanmasıyla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e detaylı bilgi vermesi örgüt üyelerini telaşlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Kiev'de Zelenskiy ile geçen hafta yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, FETÖ kurumlarının bu ülkede ne zaman kapatılacağının sorulması örgüt içerisinde rahatsızlık yarattı.

Ülkesindeki FETÖ yapılanmasını "eğitim kurumları arkasına saklanan örgüt" olarak nitelendiren Zelenskiy, Erdoğan'dan yapılanmanın detaylarını aldı.

Erdoğan'dan aldığı isimleri Ukrayna Güvenlik Servisine ilettiğini belirten Zelenskiy, FETÖ mensuplarının eleştiri oklarının hedefi oldu.

ÖRGÜT ÜYELERİ UKRAYNA YÖNETİMİNE SUÇLAMALARDA BULUNDU

FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'nin Ukrayna ile iş birliği yapmasından dolayı huzursuz olan FETÖ üyeleri, Ukrayna yönetimine suçlamalarda bulundu.

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinden sonra örgütten bazı isimler, Ukrayna'da yayın yapan farklı gazetelere hezeyanlarını anlattı.

Ukrayna'da İngilizce yayın yapan haftalık Kyiv Post gazetesinde Kırgızistan kökenli Bermet Talant isimli muhabirin imzasıyla verilen haberde, FETÖ mensupları endişelerini dile getirdi.

Türkiye ile Ukrayna'nın güvenlik konusunda iş birliği yapması nedeniyle FETÖ üyelerinin kendilerini Ukrayna'da güvende hissetmediği aktarılan haberde, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi sonrasında bazı örgüt üyelerinin görüşlerine yer verildi.

Gökhan Demir isimli FETÖ mensubu, Zelenskiy'in kendilerine karşı olan politikasından dolayı üzüldüğünü, artık Ukrayna'da kendisini güvende hissetmediğini söyledi.

Ukrayna'da sürekli oturuma sahip olduğu bilgisini paylaşan Demir, pasaportu olmadığı için Avrupa'ya kaçamadığını dile getirdi.

FETÖ ÜYELERİ UKRAYNA-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNDEN ENDİŞELİ

Ülkede Uluslararası Meridyen Okulu ve Karadeniz Okulları ismiyle faaliyet gösteren FETÖ'ye ait eğitim kurumlarının yanı sıra Işık (Syaivo) Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi'nden de bahsedilen haberde, bu kültür merkezinin 15 Temmuz sonrasında medyada afişe olması üzerine "Uluslararası Kültür Merkezi" olarak isim değişikliğine gittiği belirtildi.

FETÖ'ye ait okullarda çalışan üç kişinin Avrupa Birliği'ne siyasi sığınma hakkı kazandığı ve Ukrayna'dan ayrıldığı bilgisine yer verilen haberde, 2 yıl önce Ukrayna'dan gazeteci ve iş adamı sıfatı taşıyan iki FETÖ mensubunun operasyonla Türkiye'ye götürülmesi hatırlatıldı.

Terör örgütü FETÖ'ye ait kapatılan Cihan Haber Ajansının Kiev'deki eski çalışanı Yunus Erdoğdu da Ukrayna'nın Türkiye ile güvenlik konusundaki iş birliğinden duyduğu endişeyi anlattı.

Ukrayna'da korku içinde yaşadığını ileri süren FETÖ mensubu Erdoğdu, Ukrayna yönetiminin suçluları Türkiye'ye iade etmesinin mafya uygulaması olduğunu iddia etti.

Erdoğdu, FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye ile iş birliği yaptığı için Zelenskiy konusunda hayal kırıklığı yaşadığını aktardı.

"ŞU ANDA HİSLERİMİ TARİF ETMEK ÇOK ZOR"

İsmini vermeyen ve iş adamı olduğunu belirten bir FETÖ mensubu da Zelenskiy'in FETÖ'ye tavrını "eziyet" olarak nitelendirerek "Ukrayna'da 20 yıldır yaşıyorum. Ailemi ve hayatımı burada kurdum. Şu anda hislerimi tarif etmek çok zor. Bu eziyet çok kişiyi üzdü." dedi.

ABD Kongresinin finanse ettiği Özgür Avrupa Radyosu (RadioFreeEurope) haber sitesinde de Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sonrası FETÖ'nün bu ülkede baskı altında olduğuna yönelik bir haber yayımlandı.

Christopher Miller imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda diğer ülkelerdeki FETÖ üyelerini Türkiye'ye iade kampanyası başlattığı hatırlatıldı.

Ukrayna'da da bu kampanyanın başladığı belirtilen haberde, daha önce Ukrayna istihbaratı tarafından iki FETÖ mensubunun haklarından mahrum edilerek Türkiye'ye teslim edildiği öne sürüldü.

Ukrayna'da yaşayan FETÖ üyelerinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy aleyhindeki ifadelerine yer verilen haberde, Zelenskiy döneminde FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iade kampanyasının ivme kazanmasından "endişe" ettiğine yer verildi.

UKRAYNA'DAKİ FETÖ YAPILANMASI

Ukrayna'da FETÖ eğitim, kültür ve medya alanlarında faaliyetini sürdürüyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Ukrayna'da yapılanmaya başlayan örgüt 2001'den bu yana "Uluslararası Meridyen Okulu" adı altında eğitim alanında faaliyet gösteriyor.

Kiev'de 2013'ten bu yana faaliyet yürüten bir kültür merkezi de FETÖ yapılanmasının kültür ayağını oluşturuyor.

FETÖ'nün diğer ülkelerde olduğu gibi Ukrayna'da da vazgeçemediği alanların başında medya geliyor. Örgüt, Ukrayna ve Türkiye ile ilgili gelişmelere, kendi penceresinden bakarak "Ukraynahaber" sitesinden propaganda yapıyor.