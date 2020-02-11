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6 yasındaki Buglem evde ölü bulundu

6 yasındaki Buglem evde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 11.2.2020
İstanbul Şişli'de 6 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı. Selin Bayır'dan haber alamayan yakınları eve geldi. İçeriye giren yakınları, anne ve kızını hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri 6 yaşındaki Buğlem'in öldüğünü belirledi. Anne ise hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken polisin incelemesi sürüyor.
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