‘Bir tık’la silah alma dönemi bitiyor

Çalışmaları devam eden yasa teklifi TBMM'de yasalaşırsa, pompalı tüfek gibi yivsiz silahlar ile av amaçlı kullanılan her türlü kesici aletin internetten reklamı ve satışı yapılamayacak.

Yasağa uymayanlara 50 bin lira para cezası verilecek. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, daha önce bu yönde birçok çağrıda bulunduklarını belirterek, "Bir tıkla internetten silah alımının önüne geçecek bu düzenlemeyi çok olumlu buluyoruz" diye konuştu.

HAPİS CEZASI ÖNERİSİ

Pompalı tüfeklerle ilgili cezaların mevcut haliyle yetersiz kaldığını belirten Demirbaş, "Ruhsatsız tabanca taşıyan kişi 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmekte; silah veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından otomatik tabanca vb. gibi vahim olması halinde ise bu ceza 8 yıla kadar çıkabilmekte. Ruhsatsız av tüfeği ya da pompalı tüfekle yakalanan kişilerin yalnızca idari para cezası alması caydırıcı olmamakta. Birçok suçta da bu tüfekler kullanılmakta. Hapis cezası caydırıcı olacaktır" dedi.

Prof. Dr. Timur Demirbaş