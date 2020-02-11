Böyle bir siyasetçi KKTC’ye yakışmıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Cerar ile düzenlediği basın toplantısında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarına tepki gösterdi.

Batı'da seçim dönemlerinde Türkiye'nin malzeme yapılmasına daha önce defalarca şahit olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ama hiçbir Kıbrıs Türk'ü bir gün Kıbrıs cumhurbaşkanının Türkiye'yi malzeme yapacağını düşünmezdi. Seçim zamanı sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapıyor" dedi.

DÜRÜST DEĞİL!

Türkiye'nin her platformda Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini savunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "KKTC'nin Hatay gibi Türkiye'ye bağlanması KKTC ya da Türkiye'de konu mu oldu ki? Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Türkiye'de ne de başka bir yerde çalışmadım. Maalesef Kıbrıs Türk halkına böyle bir siyasetçi yakışmıyor. Akıncı, durup dururken neden Türkiye'ye saldırıyor bunları Kıbrıs Türk halkının iyi düşünmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. İdlib'le ilgili Rus heyetle yapılan görüşmelere de değinen Çavuşoğlu, "Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı. Önceki toplantıda mutabakat sağlanmadığı, sadece öneriler paylaşıldığı için devamı konusunda teyitleşildi" diye konuştu.