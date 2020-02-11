  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Düğünden 8 ay sonra bir kazayla ayrıldılar

Düğünden 8 ay sonra bir kazayla ayrıldılar

Giriş Tarihi: 11.2.2020

Antalya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında aynı otomobilde bulunan sürücü öldü, eşi ise ağır yaralandı. Çiftin 8 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi. Feci kaza Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde önceki akşam meydana geldi.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ
Aksu ilçesinden şehir merkezi istikametine ilerleyen İlker E. idaresindeki 36 EH 044 plakalı araç ile, Mehmet Fatih Taşıran'ın kullandığı ve içerisinde eşi Gizem Yiğit Taşıran'ın bulunduğu 07 Y 8628 plakalı aracın karıştığı kazada iki araç da adeta hurdaya döndü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Araçlardan Mehmet Fatih Taşıran'ın kullandığı otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak yol kenarına savruldu, İlker E'nin kullandığı otomobil ise yol ortasındaki bariyerlere çarptı. İlker E. kazayı yara almadan atlatırken, araç içerisinde sıkışan Taşıran çifti, itfaiyenin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkarıldı. Feci kazada Mehmet Fatih Taşıran hastaneye kaldırılacağı sırada yaşamını yitirdi. Yaralanan Gizem Yiğit Taşıran ise tedavi altına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Düğünden 8 ay sonra bir kazayla ayrıldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN