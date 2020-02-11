İZDEKON'dan çağrı ‘İzmir marka şehir olmalı'

İzmir’in gelişmesi için bugüne kadar birçok projenin başlamasına katkı sağlayan İzmir Dernekleri Konfederasyonu (İZDEKON) Başkanı Turgay Yokuş, yönetim kuruluyla birlikte çalışmalarını anlattı. Yeni Asır’ı da ziyaret eden İZDEKON Başkanı Yokuş, “İzmir’in marka olması için çalışıyoruz” dedi.

İzmir Dernekleri Konfederasyonu (İZDEKON) Genel Başkanı Turgay Yokuş, aynı zamanda İzmir Kent Federasyonu (İZKEF) ve İzmirliler Derneği başkanlığını yürütüyor. Uzun yıllar dericilik sektöründe hizmet veren Yokuş, uzak doğu ve dağcılık sporlarıyla yakından ilgileniyor ve halen uluslararası taekwondo hakemliği yapıyor. 9 Eylül 1994 tarihinde Gündüz Kapancıoğlu tarafından kurulan İzmirliler Derneği'ne 2004 yılında başkan seçilen Yokuş, 2009'da İzmir Kent Federasyonu'nu kurarak birçok derneği bu çatı altında topladı. İzmir için daha büyük projeler hayata geçirmek adına sivil toplum kuruluşlarına öncülük eden Başkan Yokuş, 2015'te 50'ye yakın dernekle İzmir Dernekler Konfederasyonu'nu kurdu. Yokuş hem konfederasyonun, hem federasyonun hem de İzmirliler Derneği'nin başkanlığını yürütüyor.

ÇÖZÜM ODAKLI ADIMLAR

İzmir'in sorunlarının çözümü için hareket ettiklerini ve birçok konuyu belediye meclis kararlarıyla alınmasını sağladıklarını belirten Turgay Yokuş, "Kadifekale'den Buca Babtist Kilisesi'ne, Mithatpaşa Sanat Okulu'na kadar birçok tarihi alanların düzenlenmesine damga vurduk. Kadifekale'nin içindeki evlerin oradan çıkarılmasıyla ilgili prosedürlere bu dernek sayesinde başlandı. Onların yeni bir yerleşim yerine alınmasını sağladık. Onlara Uzundere'de yerleşim yeri yapıldı. Kale surlarının restorasyonunun başlatılmasına destek olduk. Buca'daki Babtist Kilisesi ve Kemeraltı'ndaki Ali Paşa Meydanı da atıl ve kötü durumdaydı. Biz dernek olarak ilgili kurumlara görüşerek bu tarihi alanlarda düzenleme yapılmasını sağladık" dedi.



'İZMİRLİ HİSSEDEN HERKES'

Konfederasyonun kurucu derneği İzmirliler Derneği'nin en önemli tüzüğünün 'İzmir'de doğulmaz İzmirli olunur" maddesi olduğunu belirten Yokuş, "Bizim amacımız asla hemşehricilik yapmak değil. İzmir'de yaşayan ve kendini İzmirli hisseden herkese kapımız açık. Biz İzmir'in kimlik kazanması ve marka olması için çalışıyoruz. Bugün İzmir'in saat kulesinden başka simgesi yok. İzmir'in sorunlarını İzmir'i İzmir yapan değerleri İzmir'de yaşayanlar koruyacak" dedi.



Tolga Tekin'e projelerini anlatan dernek üyeleri, "İzmir'de yaşayan herkese kapımız açık" dedi.



BAŞKAN SOYER'E 4 ÖNEMLİ PROJE

Yerel yönetimlerin yaptığı çalışmaları yakından takip ederken seçim öncesine söz verilen vaatlerin de takipçisi olduklarını belirten Yokuş, "Amacımız İzmir'in gelişmesi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ve yeni seçilen belediye başkanlarını İzmir'in sorun ve taleplerini içeren dosyalarla ziyaret ettik. Soyer'e İzmir'de ulusal sivil toplum kuruluşları fuarı yapılması, belediyelerde sivil toplum kuruluşları birimi kurulması, uluslar arası kardeş şehirler projesi ve bitkisel atık yağlardan biodizel üretimi projesi gibi 4 önemli konuyu dosya olarak ilettik. Başkan Soyer bu konuları meclise taşıyacağını söyledi. STK Fuarı rahmetli Ahmet Priştina döneminde yapıldı ama Aziz Kocaoğlu döneminde hiç yapılmadı. Yeniden hayata geçirilmesini istiyoruz. Önce bölgesel sonra ulusal sonra da uluslararası hale getirelim. İzmir'de 7 bine yakın STK var. Bir 'STK birimi' kuralım. Belediye ile STK işbirliği açısından çok önemli bir birim. İzmir'de neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

TOLGA TEKİN