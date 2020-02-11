Jackie Chan’den tedaviyi bulana 1 milyon Yuan

Efsane oyuncu Jackie Chan, korona virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (Yaklaşık 1.2 milyon TL) ödül vereceğini duyurdu. Chan, yaptığı açıklamada, "Hangi kişinin ya da kurumun panzehiri geliştirdiği önemli değil. Eğer başarılı olurlarsa kendilerine 1 milyon Yuan vererek teşekkür etmek istiyorum" dedi.