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’den tedaviyi bulana 1 milyon Yuan

Jackie Chan’den tedaviyi bulana 1 milyon Yuan
Giriş Tarihi: 11.2.2020

Efsane oyuncu Jackie Chan, korona virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (Yaklaşık 1.2 milyon TL) ödül vereceğini duyurdu. Chan, yaptığı açıklamada, "Hangi kişinin ya da kurumun panzehiri geliştirdiği önemli değil. Eğer başarılı olurlarsa kendilerine 1 milyon Yuan vererek teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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