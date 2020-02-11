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Kapan-6 başladı

Kapan-6 Zori Operasyonu başladı

11.02.2020, 09:51 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020,10:20

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 " başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Batman ara hattında "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zori Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır Bölge ve İl Jandarma Komutanları ile Batman İl Jandarma Komutanının arazide bizzat sevk ve idare ettiği operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1440 personel, 95 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Kapan-6 Zori Operasyonu başladı

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

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