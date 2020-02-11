Karantina gemisinde virüslü sayısı 130 oldu

Çin'de yeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 909'a yükselirken Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle karantina altında tutulan gemide 60 yeni vaka daha tespit edilmesiyle Japonya'daki toplam vaka sayısı 155'e yükseldi. Daha önce yapılan tetkiklerde 70 kişinin enfekte olduğu anlaşılan gemide, son yapılan tahlillerde 60 kişinin daha korona virüsünden enfekte olduğunun tespit edilmesi ile gemideki vaka sayısı 130'a yükseldi. Japonya'daki toplam vaka sayısı ise 155 oldu.