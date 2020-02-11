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Metroda Koronavirüs şakası!

Metroda Koronavirüs şakası!
Giriş Tarihi: 11.2.2020

’nın başkenti Moskova’da maskeli bir genç, metroda insanların arasında yere düştü. Yerde titreyen genci gören diğer yolcular, panikle gençten uzaklaşmaya çalıştı. Tren durağa yaklaştığında ise kapıların açılmasıyla insanlar kaçmaya başladı. Olayın şaka olduğunun anlaşılması üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Rusya'da metroda, maskeli bir genç yere düşerek titremeye başladı. Yolcuların korkuyla gençten uzaklaştığı görüldü. Daha sonra gencin sosyal medyada paylaşmak için 'Korona virüsü' şakası yaptığı anlaşılınca, Rus polisi genci gözaltına aldı.

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