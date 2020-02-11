MMO’da 30. dönem yönetimi belirlendi

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi 30. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri, MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşti. Seçim sonucunda 29. dönemde de yönetimde olan Çağdaş Demokrat Makina Mühendisleri tarafından oluşturulan liste bir kez daha MMO İzmir Şubesi'nin yönetim kurulunu oluşturmaya hak kazandı. Asıl üyeler Yüksel Yaşartekin, Melih Yalçın, Evrim Aksoy Göçebe, İlkin Boz, Ezgi Yıldız, Ziya Haktan Karadeniz ve Yıldız Sınmaz Uzgan'dan oluştu. Yedek üyeler ise, Görkem Teneler, Özcan Gülhan, Serim Elif Özarı, Yelda Çetiner, Mahir Ulaş Akcan, Barış Oğuz Gürses ve Arslan Çağlayan Gürel oldu.