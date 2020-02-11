Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında İdlib'de rejim güçlerine ait bir helikopterin düştüğü bildirildi. Açıklamada, "Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab’dan rejim unsurlarının çıktığı ve Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasında, "Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir."
MSB'den flaş İdlib açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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