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'den flaş açıklaması

MSB'den flaş İdlib açıklaması

11.02.2020, 15:23

'ndan yapılan son dakika açıklamasında 'de rejim güçlerine ait bir helikopterin düştüğü bildirildi. Açıklamada, "Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab’dan rejim unsurlarının çıktığı ve Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasında, "Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir."

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