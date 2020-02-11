  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > NATO’dan kritik Suriye açıklaması: Esad ve Rusya saldırılara son vermeli

’dan kritik açıklaması: Esad ve saldırılara son vermeli

NATO’dan kritik Suriye açıklaması: Esad ve Rusya saldırılara son vermeli

11.02.2020, 13:44

, Esad rejiminin 'ya düzenlediği ve 5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası bölgede giderek artan tansiyonla ilgili son dakika açıklamalar yaptı.

İdlib'de çatışma seslerinin yükselmesi sonrası son durumla ilgili değerlendirmeler yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İdlib'deki durum son derece endişe edici. Esad rejimi ve Rusya İdlib'de saldırılara son vermeli" diye konuştu.

Stoltenberg, Brüksel'de yarın başlayacak iki günlük Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde konuştu.

"SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALI"

Stoltenberg, ''Esad rejimi ve Rusya'ya çağrıda bulunuyorum. Çünkü Moskova, rejimin saldırılarına destek oluyor. İdlib'deki saldırılar derhal durdurulmalı" şeklinde konuştu.

"İNSANİ KRİZ YAŞANIYOR" VURGUSU

''Rejim ve Rusya'nın saldırıları sebebiyle insani kriz yaşanıyor'' diyen Stoltenberg yüzbinlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına vurgu yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NATO’dan kritik Suriye açıklaması: Esad ve Rusya saldırılara son vermeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN