Pegasus uçağı soruşturmasında flaş gelişme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat Çarşamba günü pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili aralarında pilotların da olduğu 165 kişinin ifadesi alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat Çarşamba günü pistten çıkarak 180 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin de hayatını kaybettiği Pegasus uçağı kazası ile ilgili aralarında pilotların da olduğu 165 kişinin ifadesi alındı.



SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat Çarşamba pistten çıkan uçağın enkazı dört günlük çalışmayla ağır tonajlı araçlara yüklenerek kaldırıldı. Uçak parçaları incelenmek üzere akşam saatlerinde Gebze'de bulunan özel bir depoya götürüleceği öğrenildi.

ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ, 180 KİŞİ DE YARALANDI

Kazada 180 kişi yaralanırken, 3 kişi de hayatını kaybetti. Kazanın ardından uçağın kara kutusunun alınarak incelemeye götürüldüğü öğrenildi. Ön raporun 1 ay içerisinde çıkması beklenirken detaylı raporun hazırlanmasının bir yıl süreceği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin ifadeleri alındı. Kazayı araştırmak üzere Ulaşım emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturuldu. Ardından oluşturulan komisyonla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ve Boeing firması yetkililerinde aralarında bulunduğu 11 kişilik ekip Türkiye'ye geldi.

Dört gün süren enkaz kaldırma çalışmalarında ekipler vinç kullanarak uçağın sırasıyla kanat, kokpit ve motorunu ardından gövdesini ve kuyruk kısmını vinç yardımıyla kaldırdı.



Ağır tonajlı araçlara yüklenen uçağın parçalarının detaylı incelemelerinin yapılması için akşam saatlerinde Gebze'de özel bir depoya götürüleceği öğrenildi.

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