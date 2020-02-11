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Sıcaklıklar sıfırın altında

Sıcaklıklar sıfırın altında
Giriş Tarihi: 11.2.2020

Yaz aylarında ’nin en sıcak illerinin başında gelen ’da son günlerde Sibirya soğukları etkili oluyor. Soğuk nedeniyle Şanlıurfa - kara yolu üzerindeki Akabe yokuşunda bulunan dev yapay şelale ile önündeki havuzlar dondu. Donan şelaleyi gören sürücüler, araçlarından inip hatıra fotoğrafı çekti.

SERADA NÖBET
Antalya'da sıcaklığın sıfırın altına düştüğü gece saatlerinde üreticiler seralarında soba yakıp don nöbeti tuttu. Çay eşliğinde koyu sohbetlerin kurulduğu don nöbetlerinde bazı çiftçilerin seraya serdiği yatakta sırayla uyudukları görüldü.

KİRPİKLER KAR BEYAZI
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalanların kaşı ve kirpiği buz tuttu.



ARABALAR BUZ TUTTU
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya baraj gölü kısmen dondu. Dondurucu soğukların etkisiyle hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 15 ile 20 dereceye kadar düştü. İlçede bir arabanın buz tuttuğu görüldü.

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