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MSB: 'de 51 rejim unsuru vuruldu

MSB: İdlib'de 51 rejim unsuru vuruldu

11.02.2020, 19:29 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020,20:11

Son dakika haberi... bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'de 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre, 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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