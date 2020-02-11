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'na çığ düştü yol kapandı

Zigana Dağı'na çığ düştü yol kapandı

11.02.2020, 21:40 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020,22:25

- karayolu arasındaki 'nda çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

Trabzon- Gümüşhane karayolu Zigana Dağı geçişinde akşam saatlerinde çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye karayolları ekipleri, sevk edildi. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İŞTE OLAY YERİNDEN GELEN İLK FOTOĞRAFLAR

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