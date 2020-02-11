Tek elli dev yürekli

Gölcük depreminde hem ailesini hem de sağ kolu ile sağ bacağını kaybeden 48 yaşındaki Asya Koşal, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için tek eliyle atkı örüyor.

İzmir Buca'da yaşayan 48 yaşındaki Asya Koşal, 17 Ağustos'ta yaşanan depremde üç gün enkaz altında kaldı. Oğlunu, kızını ve eşini kaybetti. 2011 yılında ikinci kez yuva kurarak İzmir'e yerleşen Koşal, "Depremzedeleri çok iyi anlıyorum. Hepsinin elini tutup gözlerine bakarak onlara destek olurdum. Ne yazık ki engelimden dolayı kış şartlarında oraya gidemedim. Ancak kalbim ve dualarım onlarla" dedi. Koşal, "İlk başta deprem bölgesine atkı, bere, yelek gönderme amacındaydık. Ancak sosyal medyada kampanyamız büyüdü. Çok sayıda kişi yardım malzemeleri yolladı. Yardımları yolladık. Ördüklerimizi de 20 Şubat'ta göndereceğiz" dedi.