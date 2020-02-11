Türk askerine kalleş saldırı

Ankara’da İdlib’e yönelik saldırıların durması için Rus tarafıyla görüşmeler sürerken, dün rejim ordusu Taftanaz’da görev yapan Türk askerlerine topçu ateşiyle saldırı düzenledi. 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı saldırının ardından Esad güçlerine anında karşılık verildi.

Suriye'de rejim askerleri İdlib'in kuzeyindeki Taftanaz'da yaptığı hain saldırıda 5 Mehmetçik şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Esad güçlerine anında karşılık verdi. TSK topçu atışlarıyla SMO'yu destekledi. Başta Serakib olmak üzere birçok bölge top ve obüslerle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrasında, rejim güçlerinin hedeflerinin vurulduğunu ve şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını açıkladı. Esad'ın Rus heyeti ile Türkiye arasında görüşmeler sürerken Mehmetçik'e saldırması rejimin artık Rusya'nın kontrolünden çıktığı şeklinde yorumlandı.

'TEDBİRLER ALINMAKTADIR'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de çatışmaları göçü ve insanlık dramını engellemek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler yoğun ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gerekli tedbirler alınmaktadır" denildi.

ASKERİ TAKVİYE DEVAM EDİYOR

İdlib'de Esad'ın alçakça saldırısı sonucu 7 asker ve bir sivil personelin şehit olmasının ardından Başkan Erdoğan, 'Gereğini yaparız' diyerek operasyon sinyali vermiş ve TSK'nın gözlem noktalarından çekilmesi için rejim güçlerine Şubat ayı sonuna kadar süre vermişti. Sahada ne kadar güçlü olunursa masada da o kadar güçlü olunacağını öngören Türkiye, sınır hattına Zırhlı Personel Taşıyıcılar, Fırtına obüsleri, tanklar ile yoğun askeri yığınak yaptı.



REJİM ULUSLARARASI TOPLUMU HEDEF ALDI

Saldırının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumu hedef almıştır. Barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir" ifadesini kullandı.



GÖÇ EDEN SAYISI 830 BİN OLDU

Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib ve kırsalına yönelik saldırıları devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan yoğun saldırılar nedeniyle siviller yıllardır yaşadıkları evlerini, ekip biçtikleri arazileri terk etmek zorunda kalıyor. Yoğun bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına doğru göz eden Suriyelilerin sayısı 830 bini buldu.



HAVA SALDIRILARINDA 17 SİVİL ÖLDÜ

Rejim ve Rus savaş uçakları, İdlib'in çevresindeki köy ve kasabaları vurmaya devam ediyor. Bölgede düzenlenen son saldırılarda, Kefer Nuran'da 9, Etraib'de 3, Şeyh Ali'de 3 ve Orum Es Sugra'da 2 olmak üzere 17 sivil hayatını kaybetti.

BETÜL USTA