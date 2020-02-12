Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybeden 23 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Elazığ ve Malatya depremlerinden etkilenenler için ayrıca bir yardım kampanyası başlattığımızı söylemiştim. Bu kampanya hesabında yaklaşık 1 milyon lira toplanmış bulunuyor.

"İDLİB'TE 14 ŞEHİT 45 YARALIMIZ OLDU"

Önceki gün rejim güçlerinin ateşi sonucu İdlib'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Bugüne kadar İdlib'te şehti sayısı 14'ü yaralı sayısı 45'i buldu. Terör örgütleri İnsanlık dışı eylemleriyle kana susamışlıklarını gösteriyorlar. Sürekli sivil halka saldırıyor, kan döküyor katliam yapıyorlar. Söze gelince insan haklarını, kadınları, çocukları ağızlarından düşürmeyenler bu saldırılar sonrasında derin bir sessizliğe bürünmüş durumdalar. İdlib'te rejim ve Ruslar ile birlikte yine onlarla birlikte hareket eden çoğu saldırının teröristleri değil doğrudan sivil halkı hedef aldığının altını çizmek istiyorum. Amaç sivilleri ülkemiz sınırlarına hareketlenmeye zorlayarak alan açmaktır. Bize verilen sözlerin tutulmadığı gibi bu saldırılar doğrudan Türkiye'yi hedef almaya başladı. Madem durum bu öyleyse biz de lafa değil sahadaki duruma bakarak hareket edeceğiz.