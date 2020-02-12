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Başkan Erdoğan'dan '' açıklaması

Başkan Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

12.02.2020, 15:03

'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan 'le ilgili soruya Başkan , "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar." cevabını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar." cevabını verdi.

KADİR ŞEKER SORUSUNA CEVAP
Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar" cevabını verdi. TRUMP İLE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, bir gazetecinin "Yakın bir zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna ise "Olabilir, her an olabilir" yanıtını verdi.

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