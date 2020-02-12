Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Spor Kompleksi'nde "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"da önemli açıklamalarda bulundu. AP'de PKK'lıların ağırlanmasına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Dünya genelinde kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler(PKK) Avrupa Parlamentosu (AP) çatısı altında misafir edilip konuşturuldu. AP, AİHM kararına açıkça aykırı bir tutum içerisindedir. AP, terör karşı ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemelidir." İfadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. AP'de PKK'lıların ağırlanmasına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Dünya genelinde kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler(PKK) Avrupa Parlamentosu (AP) çatısı altında misafir edilip konuşturuldu. AP, AİHM kararına açıkça aykırı bir tutum içerisindedir. AP, terör karşı ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemelidir." İfadelerine yer verdi.



Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ile birlikte Sütçü İmam'ı, Senem Ayşe'yi ve tüm istiklal gazilerini yad ediyorum. Vatanımızın bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize Alah'tan rahmet diliyorum.

"İŞGALCİLERİN ANADOLU'DA BARINAMAYACAKLARI İLAN EDİLDİ"



Maraşlıların 12 Şubat 1920 tarihinde kazandıkları zaferle işgalcilerin Anadolu'da barınamayacakları ilan edildi. Tarih sayfalarına "kendi kendini kurtaran şehir" olarak geçmiştir. Bundan bin kısır yıl önce yine destansı mücadeleyi Bizansa karşı veren Maraş halkı dönemin şairlerine kendini hayran bırakmıştır.

"BUNA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK"

Bizim davamız senlik, benlik davası değil. İstiklal ve istikbal davasıdır. Biz bir oldukça hedeflerimize ulaşmayı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir. Her alanda kurduğumuz alt yapı sayesinde Kahramanmaraş bize güç veriyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AP'YE PKK TEPKİSİ



Dün dedeleri arkalarına bakmadan kaçanlar bugün bizimle ilgili hayaller kurmaya başladılar. Ülkemizin bir süredir maruz kaldığı saldırıları, bir asır önceki hayallerini yeniden tedavüle koyma çabalarıdır. Derslerini her fırsatta veriyoruz. Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbirinde amacına ulaşamayacaklardır. Bu sinsi faaliyetlerden biri geçtiğimiz gün AP'de yaşandı. Kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler misafir edilip konuşturuldu. HDP ve Saadet Partisi vekilleri de yer almışlardır. Şimdi biz bu vekillere ve partilere karşı işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar.

"AP, AİHM'İN KARARINA AÇIKÇA AYKIRI BİR TUTUM İÇİNDEDİR"

Yine geçtiğimiz haftalarda Belçika'da terör örgütünü destekleyen nitelikte karar alındı. Kendi yargı organının kararlarına uymayan bir AB'nin ne güvenilirliği, ne de itibarı kalır. Bugün teröristlere kucak açanlar yarın aynı dert onlara çöreklendiğinde karşılarında dert anlatacak kimseyi bulamazlar. AB'yi terör karşısında ilkeli bir tutum sergilemeye davet ediyorum. AP, AİHM'in kararına açıkça aykırı bir tutum içindedir. Belçika Mahkemesi terör örgütünü destekleyen bir karar aldı. Bu AB'nin samimiyetsizliğini gösteriyor. Buradan AB'yi ve Avrupa ülkelerini terör karşısında bir kez daha ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemelerini davet ediyorum.

Akdeniz sahillerimizin güvenliği Libya'daki mücadelemizin başarısından geçiyor.

Kafaları ve kalpleri kendi kısır siyasi çıkarları için çalışanlar, elbette bu büyük mücadelenin anlamını kavrayamıyor. Dünyada bu kadar kısa sürede böylesine saldırı yapılan ve dik durabilen başka ülke ve toplum yoktur. Ne yaparsanız yapın Türkiye 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır.

Esaret zincirinin ellerine, ayaklarına, boğazına takılmasına rıza göstermektense haysiyetiyle ölen bir milleti kimse durduramaz. Dökülen her damla kanımız alnımızdan düşen her terimiz kararlılığımızı biraz daha perçinliyor. Kararlılığımızdan gözleri korkanlar giderek daha pervasızca üzerimize geliyor.