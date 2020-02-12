Başkan Erdoğan rejimin askerimize yönelik kalleş saldırısına çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, “İdlib’de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de 5 askerin şehit edilmesinin ardından Suriye rejimine gerekli cevapların en üst düzeyde verildiğini söyledi. Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'ne katılan Erdoğan, şöyle konuştu:

EN GÜÇLÜ CEVABI VERDİK

Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine sabırlar diliyorum. Yarınki (bugün) grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik. Rejim özellikle İdlib'de misliyle belasını buldu. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım.

KÜLTÜREL SOYKIRIM

Sanatçılarımız tüm hayatlarını vakfederek elde ettikleri becerilerle her türlü teşekkürü hak ediyorlar. Bizim medeniyetimiz her şeyden önce aşk medeniyetidir. Aşk bu toprakların mayasıdır. 178 ülke içinde en çok kültüre sahip ilk 5 ülke içindeyiz. Ahilik geçmişte kalmış bir nostalji değil bugün de hayatımızda yerini koruyan bir değerler silsilesidir. Talebelerine doğruluğu öğreten bir mektup olan ahilikte usta çırağını evladı gibi görür. Bizler kalkınma, büyüme, zenginleşme yolunda insani değerlere daha çok sahip çıkmayı esas alan bir medeniyete sahibiz. Bu medeniyet kapını, keseni, sofranı açık tut, elini, dilini bağlı tut diyen ahilerin elinde şekillenmiştir. Bu ustaları anlamayan milletin hassasiyetini anlamaz.

SİLMEYE ÇALIŞTILAR

Bir dönem çağdaşlaşma adına milletin ruh kökü ile bağını koparmaya çalışan pek çok girişim kültürel soykırım yaşadık. Musikiden mimariye kadar bizi köklerimize bağlayan ne varsa dışlandı, izleri silinmeye çalışıldı. Milletin değerlerini, zevk ve kültürünü gerilik emaresi olarak gören kültürel faşizm en büyük darbeyi ülkemizin sanat hayatına vurdu. Sanatçılar siyasi görüşlerine göre baş tacı edilmiş ya da yok sayılmıştır. Bu ülkede minyatür, ebru, tezhip gibi bize ait sanatlar yıllarca perde arkasında tutulmuştur.



MİNİK NİSA'YLA SOHBET ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen 2017 yılı yaşayan insan hazineleri ödüllerini almaya hak kazanan isimlere ödüllerini Başkan Erdoğan verdi. Çini sanatçısı Hamza Üstünkaya sahneye torunu Nisa ile geldi. Minik misafire oyuncak hediye eden Erdoğan, İstiklal Marşı'nı ezbere okuduğunu öğrendiği Nisa'ya İstiklal Marşı'nı okuttu.



TUHAF DÖNEMLER GERİDE KALDI

Türk müziğinin alaturka denilerek yasaklandığı, türkülerin tezek kokuyor denilerek tahkir edildiği hatırlatan Erdoğan, "Tuhaf dönemler yaşadık. Neşet Ertaş elitist sanat anlayışının kurbanı oldu. Aşık Veysel kıyafetinden dolayı Ankara'ya alınmadı. Nazım Hikmet'i hapiste çürütenler, Sabahattin Ali'yi katledenler tek parti döneminin jakobenleridir" dedi.