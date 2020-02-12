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cinayeti ile ilgili önemli gelişme!

Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili önemli gelişme!

12.02.2020, 14:39 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020,14:42

'da üniversite öğrencisi 'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan 'un davasında yeni bir gelişme yaşandı. Arduç'a verilen ağırlaştırılmış cezasıyla açıklandı.

Ceren Özdemir cinayeti davasında katil Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Arduç'un hiç tanımadığı Ceren Özdemir'i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı. Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.

CEREN'İN AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ceren'in ailesi, katil Arduç'un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil Arduç'un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi'nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusu yaptı.

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