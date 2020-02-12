Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Pakistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi bir ziyaret için yarın Pakistan’a gidecek. Erdoğan Pakistan Başbakanı İmran Han ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Şubat'ta yapması beklenen iki günlük Pakistan ziyareti öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, iki günlük ziyaret çerçevesinde birçok alanda iş birliğinin masaya yatırılacağı ve ticari ilişkileri geliştirme amaçlı anlaşmalar imzalanacağını ifade etti.

Yurdakul, en son 2017 yılında Erdoğan'ın Pakistan'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Pakistan halkının Türkiye'ye ve Erdoğan'a duyduğu muhabbeti görmek, kalpleri ısıtıyor. Bir Türk Cumhurbaşkanının Pakistan'ı ziyaret etmesi her zaman tarihi bir olay olmuştur. Erdoğan'ın ziyareti de örnek teşkil eden ikili ilişkilerimiz açısından tarihi bir adım olacak." dedi.

Erdoğan'ın, Pakistan parlamentosunun ortak oturumunda senatör ve milletvekillerine sesleneceğini söyleyen Yurdakul, "Bu çok dikkati çekici bir olay olacak çünkü senatörler ve parlamenterler Erdoğan'ın Türkiye, Pakistan ve daha geniş coğrafya ile ilgili herhangi bir konuda neler söyleyeceğini merakla beklediklerini biliyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Yurdakul, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin yol haritasını belirleyecek Stratejik-Ekonomik Çerçeve belgesinin imzalanacağını belirterek şunları kaydetti:

"Pakistan'la aramızda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) adı verdiğimiz bir iş birliği mekanizması var. Bu, iki ülkenin ortak bakanlar kurulu toplantısı şeklinde cereyan eden, ilişkilerin her boyutuyla masaya yatırıldığı ve bundan sonraki adımları belirleyen bir mekanizma. Birçok bakanın katılacağı bu ziyarette YDSK altında bulunan 6 çalışma grubu toplanacak. Bu grupların bakanlara sunacağı raporlar ile bakanların kendi aralarındaki toplantılarda belirleyeceği hususları Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han'a sunacağı oturumlar olacak."

"İKİLİ TİCARET HACMİMİZİ İKİYE, ÜÇE KATLAMAK MÜMKÜN"

Ziyarete 70'e yakın Türk iş insanının da katılacağını kaydeden Yurdakul, Türk ve Pakistanlı iş insanlarının bir iş konseyinde bir araya geleceğini söyledi. Yurdakul, "Türk iş insanları, iş konseyinde iki ülke arasındaki ticaretin, ekonomik iş birliğinin ve yatırım ilişkilerinin nasıl değerlendirilebileceğin görüşecekler. Bu da ilişkilerimize ticaret alanında önemli bir dinamizm kazandırılacak." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 800 milyon dolar civarında olduğunu kaydeden Yurdakul, "İkili ticaretimiz arzu ettiğimiz düzeyde değil. İki ülkenin de potansiyelini dikkate aldığımızda bu miktarın üzerine çıkmamız gerektiğine hem biz hem de Pakistanlı muhataplarımız inanıyoruz. Çünkü Pakistan ve Türk ekonomisi birbirini tamamlayıcı niteliğe sahip. Ticari hacmimizi rahatlıkla iki, üç katına çıkarmamız mümkün." dedi.

Pakistanlı makamların Türk iş insanlarının karşılaştığı bürokratik sorunları ortadan kaldırma noktasında hassas olduğunu belirten Yurdakul, "Pakistan'daki her Türk girişimine ve Türk iş insanı varlığına stratejik varlık olarak bakıyoruz ve bu yatırım düzeyinin yükselmesini stratejik bakışla değerlendiriyoruz. Pakistan'ın da buna ayak uydurduğu sürece yeni yatırımların, yeni iş adamlarının Pakistan pazarında daha fazla yer alacağına inanıyorum." diye konuştu.

"HER ALANDA GELİŞEN BİR TİCARET VAR"

Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma alanındaki iş birliğinin öne çıktığını vurgulayan Yurdakul, iki ülkenin birbirine savunma alanında ürünler ihraç ettiğini söyledi.

Son yıllarda Türk malı savaş gemisi ve helikopter satışı anlaşması imzalanan Pakistan'ın da Türkiye'ye önemli savunma kalemleri ihraç ettiğini belirten Yurdakul, "Bu alanda önemli ve kayda değer bir ivme var. Bu ivmenin gelişmesi için potansiyel de mevcut. Hem de mevcut ihtiyaçların karşılıklı olarak karşılanması hem de ileriye yönelik projelerin birlikte çalışılarak ilerletilmesi konusunda gerçekten önemli bir fırsat var her iki tarafta da bu ilişkiyi geliştirme niyet var." dedi.

Savunma alanında gerçekçi projelerin yapılması için iki ülkenin de önünün açık olduğunu söyleyen Yurdakul, "Savunma dışında ticaretin her dalında bir gelişme var. Türk yatırımları burada son yıllarda kayda değer biçimde artıyor. Son olarak bir kimya şirketinin tesisi faaliyete geçti, yakında da bir süt şirketinin Pakistanlı ortağıyla Türkiye'deki yatırımları kadar büyük bir yatırımla devreye girmesi söz konusu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yatırım yapan Pakistanlıların vatandaşlık elde etmesi üzerine çalışmalar bulunduğunu da belirten Yurdakul, Pakistan Başbakanının Türkiye'yi Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesine dahil etme isteğine yönelik de "CPEC'in ikinci aşamasında Pakistan'ın serbest ticaret bölgeleriyle bölgede önemli bir ticaret merkezi haline gelmesi öngörülüyor. Tabii ki bu projeyle ilgileniyoruz ve Pakistan'daki bu tarz serbest ticaret bölgelerine daha fazla Türk iş insanının gelmesi ve yatırım yapması gerektiğini savunuyoruz. Bu fırsatlar oldukça Türk şirketleri daha fazla yatırım yapacaktır." diye konuştu.