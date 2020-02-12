Ölümden kaçıyorlar

Saldırılar yüzünden milyonlarca insanın sıkışıp kaldığı sınır hattında insanlık trajedisi yaşanıyor. Sivilleri hedef alan Esad rejimi, genç yaşlı fark etmeksizin şehirlere bomba yağdırıyor.

İdlib'e sınır güvenliğinin sağlanması, büyük bir göç dalgasının önüne geçilmesi için bölgede konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Rejiminin saldırılarının hedefi olmasının ardından Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda Türkiye'yi kararlılığından hiçbir saldırının vazgeçiremeyeceğini vurgulanarak misliyle karşılık verme kararı alındı.

Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları ise, İdlib'in çevresindeki köy ve kasabalara bomba yağdırıyor. Türkiye sınırına sadece 20 kilometre uzaklıktaki Etarıp şehrini kuşatan rejim güçleri bölgeyi karadan top ateşine tutuyor. Dondurucu soğukta yollarda düşen yüzbinler, bir yandan savaş, bir yandan mevsim şartları bir yandan da açlıkla mücadele ediyor.

MSB: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposu imha edildi, 1 tank ele geçirildi.



KİRLİ NÜFUS OYUNU!

İdlib'de Mehmetçik'e yönelik saldırıların perde arkasında Esad'ın "kirli nüfus değiştirme planı" çıktı. Rejim, Mehmetçiğin koruduğu İdlib'de yaşayan 3 milyon insanı göç ettirip homojen bir nüfus oluşturmayı planlıyor.



REJİM HELİKOPTERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Suriye'de muhalifler İdlib'in Serakib bölgesinde Esad rejimine ait bir helikopteri vurdu. Helikopterin düşme anları birçok noktadan kaydedilirken, helikopterdeki iki pilotun öldüğü öğrenildi. Helikopterde ölen pilotun ise, İranlı general Kasım Süleymani'yle fotoğrafı ortaya çıktı.



GÖZLEM NOKTALARINA TAKVİYE

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi devam ediyor. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

UĞUR YILDIRIM / ZÜBEYDE YALÇIN