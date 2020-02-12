Şehitlerimizi uğurladık

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerleri tarafından TSK unsurlarına yönelik topçu atışıyla yapılan saldırıda şehit olan 5 asker dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı

Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak (24) için memleketi Kayseri'de Kalemkırdı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

'GÜLE GÜLE GİT KUZUM'

Kanserden hayatını kaybeden ağabeyinin cenazesine giderken oğlunun şehit haberini alan anne Güler Albayrak, cenaze öncesi, "Annen sana kurban olsun, kuzum. Güle güle git kuzum" ifadelerini kullandı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Albayrak'ın cenazesi Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi. Piyade Uzman Onbaşı Çavuş Davut Özcan (25) için ise memleketi Kırıkkale'de Merkez Nur Camii'nde tören düzenlendi. Törende şehidin babası Bünyamin ve kardeşi Ertan Özcan Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Özcan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Aydınşeyh Köyü'nde toprağa verildi. Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak (26), Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Şehit için düzenlenen törende anne Nigar Saylak, oğlunun tabutuna başını koyup tabuta sarılı bayrağı öptü. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazınının ardından Saylak, mahalle mezarlığına defnedildi.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR

Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper (23) ise, memleketi Niğde'de Yıldıztepe Beldesinde tören düzenlendi. Cenazede şehidin annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper, nişanlısı Sibel Altınyüzük ve kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. Şehidin naaşı, belde mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi. Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi ise memleketi Gaziantep'te sonsuzluğa uğurlandı. Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde düzenlenen törende şehidin küçük kardeşi ve amcası asker selamı verdi. Açıkgöz'ün cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitlikte defnedildi.