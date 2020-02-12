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Soba gazı faciası

Soba gazı faciası
Giriş Tarihi: 12.2.2020

Adıyaman'ın Bozhöyük köyünde yaşayan ve önceki gece sobayı yakarak uyuyan Abdulhamit Karataş (58), eşi Zeliha Karataş (57) ile Ankara'dan misafirliğe gelen kızları Zeynep Doğan (32), bir daha uyanamadı. Dün sabah saatlerinde Karataş çiftinin evden dışarıya çıkmamaları üzerine şüphelenen komşuları, girdikleri evde Karataş ailesini baygın halde buldu. Kızın halen yaşadığını fark eden komşular, Zeynep Doğan'ı özel bir araç ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE ÖLDÜ
Yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Abdulhamit Karataş ve karısı Zeliha Karataş'ın vefat ettiğini belirledi. Zeynep Doğan da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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