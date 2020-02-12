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'de 55 rejim unsuru vuruldu

İdlib'de 55 rejim unsuru vuruldu

12.02.2020, 23:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020,00:08

Son dakika gelen haberlere göre, yapılan açıklamada, " bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. " ifadesi kullanıldı.

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