Son dakika gelen haberlere göre, Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. " ifadesi kullanıldı.
İdlib'de 55 rejim unsuru vuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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