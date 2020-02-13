‘Askerlerimize zarar gelirse vururuz'

Başkan Erdoğan İdlib’de önceki günkü rejim saldırısının ardından bölgede artık başıboşluğa göz yummayacaklarını söyledi. Erdoğan, “Şubat sonuna kadar Rejimi Soçi sınırlarının ötesine atmakta kararlıyız. Askerlerimize ve gözlem noktalarımıza en küçük bir zarar gelmesi durumunda hiçbir sınıra bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız” diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında İdlib'de yaşanan gelişmeler ve gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Önceki gün rejim güçlerinin ateşi sonucu İdlib'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum. Bugüne kadar İdlib'de şehit sayısı 14'ü yaralı sayısı 45'i buldu. Terör örgütleri insanlık dışı eylemleriyle kana susamışlıklarını gösteriyor. Sürekli sivil halka saldırıyor, kan döküyor, katliam yapıyorlar. Söze gelince insan haklarını, kadınları, çocukları ağızlarından düşürmeyenler bu saldırılar sonrasında derin bir sessizliğe büründüler.

HER YERDE VURACAĞIZ

İdlib'de rejim ve Rusların çoğu saldırısının teröristleri değil doğrudan sivil halkı hedef aldığının altını çizmek istiyorum. Amaç sivilleri ülkemiz sınırlarına hareketlenmeye zorlamaktır. Bize verilen sözlerin tutulmadığı, anlaşmalara uyulmadığı gibi bu saldırılar doğrudan Türkiye'yi hedef almaya başladı. Madem durum bu, öyleyse biz de lafa değil sahadaki duruma bakarak hareket edeceğiz. Artık kimsenin bağnazlığına, satılmışlığına, başı bozukluğuna göz yumacak değiliz. Şubat sonuna kadar Rejimi Soçi sınırlarının ötesine atmakta kararlıyız. Havada yaptık. Karada da bunu gerçekleştireceğiz. Gözlem noktalarımıza en küçük bir zarar gelmesi durumunda hiçbir sınıra bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum. İDLİB'DE sivil yerleşim alanlarını vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyecekler. İdlib başta olmak üzere Suriye halkının hayatta kalma mücadelesine destek vermek insani ve tarihi sorumluluğumuzdur.

TARİHİ SORUMLULUĞUMUZ

Onların güvenliği 83 milyonun huzur ve güvenliğidir. Suriye terör örgütlerinin yönettiği başkalarının elinde kukla rejimlerinin elinde kalırsa güvenliğimiz tehdit altına girer.

SINIRA ZPT VE KOMANDO TAKVİYESİ

Rejimin saldırıları karşısında TSK'nın bölgeye takviyesi de hız kazandı. Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 'kirpi' olarak adlandırılan zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.



ERDOĞAN PAKİSTAN YOLCUSU

Başkan Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için bugün Pakistan'a gidecek. Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelecek olan Erdoğan, görüşmesinde iki ülke ilişkileri, mülteci meselesi, Keşmir sorunu ve terörle mücadele konularını değerlendirecek.



"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI KILIÇDAROĞLU VE EKİBİDİR"

Başkan Erdoğan, konuşmasının önemli bir bölümünü de FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına ayırdı. Kılıçdaroğlu'nun çamur atarken yakalandığını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi: "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir. Kılıçdaroğlu kendisini Genel Başkanlığa taşıyan kaset kumpasını bize yıkmaya çalışmıştır. Seni oraya FETÖ getirdi. Bunları suç örgütü ilan eden MGK kararına imza atan benim. Terör örgütleri ile kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık sonrası bu kadroya FETÖ'yü dahil etti. Biz paralel devlet derken Kılıçdaroğlu bu yapıya devlet vicdanı diyordu. Siyasi ayak tabirine en çok FETÖ üyelerinin gözaltına alınmasını cadı avı olarak niteleyen CHP yönetimi yakışıyor.



DARBEYE DİRENEN Mİ SIVIŞAN MI SİYASİ AYAK?

FETÖ'nün siyasi ayağı FETÖ'nün devirmeye çalıştığı siyasetçi midir, yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi mi?" diye soran Erdoğan, "6 danışmanı FETÖ'cü çıktı. Urla Belediye Başkanı malum. FETÖ'nün siyasi ayağı bu yapıyla topyekün mücadeleye geçen parti midir? Yoksa onlara, gazetelerine sahip çıkanlar, kol kanat geren, propagandalarına hizmet eden, argümanlarını kullananlar mıdır? FETÖ'nün siyasi ayağı montajları, yalan ve iftiraları siyasete taşıyan değil midir? FETÖ'nün siyasi ayağı darbe kalkışmasına milletle birlikte karşı duraran mıdır? Yoksa sıvışan mıdır" ifadelerini kullandı.



SİZ KİMİ ALDATIYORSUNUZ?

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'a da tepki gösteren Erdoğan, "Eski Genelkurmay başkanlarından biri doğrudan Meclis'in yasama dokunulmazlığına karşı kampanya başlattı. Buradan soruyorum. Malum Genelkurmay başkanı, bir diğer Genelkurmay başkanı, "Biz şu kadar subayı ordudan ihraç ettik" diyebilirler mi? Niye ihraç etmediniz? Siz kimi aldatıyorsunuz ya? Biz Genelkurmay Başkanını Milli Savunma Bakanı yaparak sivilleşme sürecine girdik. Bu beyefendi de bunu istemiyor." dedi.



AKDENİZ'İN GÜVENLİĞİ LİBYA'DAN GEÇİYOR

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama törenine katıldı. Konuşmasında Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ile tüm istiklal gazilerini yad eden Erdoğan, Türkiye'ye saldıranlara "Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var" dedi. Erdoğan, şunları söyledi: "Türkiye, güvenlik koridorlarından ekonomiye kadar her alanda tarihi bir mücadele yürütüyor. Kahramanmaraş'ın güvenliği, Suriye'deki başarımızdan geçiyor. Akdeniz sahillerimizin güvenliği, Libya'daki mücadelemizin başarısından geçiyor. Türkiye 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Hem masada hem sahada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri başarıya ulaşamayacaktır."