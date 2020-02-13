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Başkan Erdoğan, basınında gündem oldu! “İslam dünyasının lideri Pakistan’a hoş geldin”

Başkan Erdoğan, Pakistan basınında gündem oldu! “İslam dünyasının lideri Pakistan’a hoş geldin”

13.02.2020, 23:17

Başkan , Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi. Pakistan'a gelen Başkan Erdoğan için ülkenin yüksek tirajlı gazetesi özel sayı çıkardı. Gazetede, "İslam dünyasının lideri Pakistan'a hoş geldin" ifadesi yer aldı.

Pakistan'nın yüksek trajlı gazetelerinden Daily Ittehad, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İslamabad'a gelişini Türkçe "İslam dünyasının lideri Pakistan'a hoş geldin" ifadeleri ile okuyucularına duyurdu.

Gazete, Başkan Erdoğan'ın Pakistan ziyareti için özel ek çıkardı. Gazetenin ilk sayfasında Başkan Erdoğan'ın büyük bir fotoğrafı kullanıldı. Fotoğrafın arka planında Sultanahmet Camii ile İslamabad'ın simgelerinden Faysal Camii'ne yer verildi.

'SAMİMİ VE YARDIMSEVER BİR LİDER'

İngilizce ve Urduca olarak Başkan Erdoğan'dan övgü ile bahsedildi. Başkan Erdoğan'ın "samimi ve yardımsever bir lider" olduğu belirtildi. Ziyaretin, Türkiye ve Pakistan ilişkileri açısından önemi vurgulandı.

Daily Ittihad'ın son sayfasında ise, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile yapılan röportaja yer verildi. Röportaj'da, Pakistan'da terör örgütü FETÖ'den temizlenerek Maarif Vakfına devredilen okullardaki başarı ve bunun ülke gelişimine olumlu etkisi anlatıldı.

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