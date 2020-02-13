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Başkan Erdoğan, Pakistan Alvi ile görüştü

Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü

13.02.2020, 18:49

Türkiye , Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.

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