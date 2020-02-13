  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter hesabından paylaştı: 60 yıllık hayalin gerçek kahramanı olacaklar

Albayrak Twitter hesabından paylaştı: 60 yıllık hayalin gerçek kahramanı olacaklar

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter hesabından paylaştı: 60 yıllık hayalin gerçek kahramanı olacaklar

13.02.2020, 17:18

, twitter hesabın yaptığı paylaşımda "'nin 60 yıllık hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerimizden bir grup daha ’da eğitimlerini tamamladı ve mezun oldu." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Rusya'da nükleer enerji eğitimi alarak mezun olan gençler ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.


60 YILLIK NÜKLEER ENERJİ HAYALİNİN GERÇEK KAHRAMANLARI OLACAKLAR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerimizden bir grup daha Rusya'da eğitimlerini tamamladı ve mezun oldu. Edindiğiniz bilgi ve tecrübelerle, bu teknolojiyi ülkemizin kazanması için gerçekleştireceğiniz çalışmaları dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter hesabından paylaştı: 60 yıllık hayalin gerçek kahramanı olacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN